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Решение о строительстве крематория в Самарской области примут в ближайшие две недели

Общество
Решение о строительстве крематория в Самарской области примут в ближайшие две недели
Пресс-служба ГУП «Ритуальные услуги»  /  ГУП «Ритуальные услуги»

Самара, 24 ноября. Прокуратура подала иск на администрацию села Хорошенькое Красноярского района в Самарский областной суд. Ведомство просит признать незаконным решение о возведении крематория и крупного комплекса захоронений.

Постановление о строительстве крупного комплекса на несколько десятков гектар в селе Кривое Озеро Самарской области было представлено в конце прошлого года, передает OBOZ.INFO. Но местных жителей не устроило такое решение. Прокуратура рассмотрела жалобы и установила, что могли быть совершены нарушения.

Надзорное ведомство подало несколько исков, чтобы исправить решение Собрания представителей сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области. Оно просит признать недействительным решения двух парламентариев. Окончательное решение будет предоставлено до 7 декабря.

Жителям Харькова из-за ухудшения ситуации с коронавирусом приходится занимать очередь в крематорий. Места в очередях на кремацию тел предоставляются с длительностью ожидания до двух недель.

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иск крематорий кривое озеро
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