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Генпрокуратура займется бродячими собаками в Самарской области

Общество
Генпрокуратура займется бродячими собаками в Самарской области
pixabay.com  /  Abhilash Jacob

Самара, 24 ноября. В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный проблеме бродячих животных. По его итогам Генпрокуратура РФ начнет проверять, как в регионах исполняется законодательство по обращению с безнадзорными четвероногими.

По инициативе депутата Александра Хинштейна проверки начнутся с Самарской области. По его мнению, в регионе проблема стоит особенно остро. Достаточно вспомнить историю, как в мае 2021 года в микрорайоне Южный город от нападения стаи собак погибла пенсионерка.

«Мы, к сожалению, должны констатировать, что ранее принятые государством и парламентом изменения в закон, которые с точки зрения защиты животных были правильными и обоснованными, — в то же время не предусматривают дальнейшего механизма реализации», — заявил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что после отлова и стерилизации животных возвращают на все те же улицы, в те же дворы, на детские площадки. По мнению Хинштейна, необходимо создавать спеццентры по содержанию бездомных животных на федеральные средства.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре не нашли подрядчика на отлов животных. Соответствующий лот на госзакупках остался невостребованным.

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госдума генпрокуратура самарская область бродячие животные
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