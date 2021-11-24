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«Чтобы плитку не раскололи»: дворников в Самаре заменят спецмашинами
Общество
«Чтобы плитку не раскололи»: дворников в Самаре заменят спецмашинами
Агентство городских новостей Москва  / 

Самара, 24 ноября. Уборки улиц и площадей стала вопросом обсуждения в городской думе. Как выяснилось, дворниками муниципальные предприятия и управляющие компании укомплектованы только на две трети от требуемого количества. В этих условиях горожане рискуют ходить зимой через сугробы и по гололеду.

Неожиданное решение кадровой проблемы предложил глава гордумы Алексей Дегтев. Он обратил внимание на то, что в городе уже достаточно много тротуаров и общественных зон имеют не асфальтовое, а плиточное покрытие. И в этих условиях традиционные дворники, скалывающие лед ломами, — не лучший вариант.

«Дворники ломами могут попросту повредить тротуарную плитку, и в дальнейшем возникнут новые расходы на замену тротуарного покрытия», — заявил Алексей Дегтев.

По его словам, уже существует современная техника, которая справится с уходом за городскими пространствами гораздо эффективнее и бережнее дворников. И есть смысл закупить именно спецмашины, но для этого потребуется соответствующая строка в бюджете региона. Этот вопрос городские депутаты договорились обсудить с губернской думой.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре чат-бот отслеживает состояние амбулаторных больных COVID-19.

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самара благоустройство
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