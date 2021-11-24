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Узбекское правительство установит памятник Тамерлану под Самарой
Общество
Узбекское правительство установит памятник Тамерлану под Самарой
wikipedia.org  /  shakko CC BY-SA 3.0

Самара, 24 ноября. Памятник легендарному полководцу Тамерлану может появиться на предполагаемом месте его сражения с Тохтамышем. Сейчас там установлен памятный камень.

Увековечить таким образом память эмира решило правительство Узбекистана, выпустившее соответствующее постановление. Проект памятника будет выбран на конкурсной основе при участии российских МИД и Минкультуры.

Битва между Тамерланом (в Узбекистане его называют Амир Темур) и Тохтамышем, возглавлявшем войско Золотой Орды, по данным историков, состоялась в 1391 году недалеко от устья реки Кондурчи на территории нынешнего Красноярского района Самарской области. В сражении, как считается, участвовало до 400 тысяч человек. Археологических подтверждений событию на этой локации найти пока не удалось.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области будет проведен новый музыкальный фестиваль, который может стать альтернативой «Року над Волгой» и Грушинскому фестивалю.

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