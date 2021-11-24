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Судья, поставивший «Крыльям» пенальти за нырок Дзюбы, опять назначен на матч самарцев
Спорт
Судья, поставивший «Крыльям» пенальти за нырок Дзюбы, опять назначен на матч самарцев
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Стало известно распределение арбитров на матчи 16-го тура российской футбольной премьер-лиги. Игру между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов» рассудит рефери Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

Этот судья в нынешнем сезоне уже отметился скандальным решением не в пользу самарцев. В матче «Зенита» с «Крыльями Советов» он поставил пенальти за нырок Артема Дзюбы в самарской штрафной. Позже экспертно-судейская комиссия признала это решение необоснованным. Благодаря тому пенальти «Зенит» вырвал победу 2:1.

ФК «Нижний Новгород», матч которого с «Крыльями» будет судить Мешков в предстоящее воскресенье, возглавляет экс-зенитовец Александр Кержаков. В предыдущем туре «Нижний Новгород» разгромно проиграл в Санкт-Петербурге 1:5 и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Крылья Советов», упустившие на 90-й минуте победу над «Уралом», первый круг чемпионата завершили на 7-й строчке.

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Все новости / Спорт / Судья, поставивший «Крыльям» пенальти за нырок Дзюбы, опять назначен на матч самарцев
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