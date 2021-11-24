Чат-бот в Самаре отслеживает состояние амбулаторных больных COVID-19

Самара, 24 ноября. В регионе разработан и запущен в действие сервис, помогающий отслеживать состояние больных COVID-19. Речь о тех, кто находится на амбулаторном лечении. В текущей некритической ситуации часть функций врачей берет на себя чат-бот.

«Робот связывается с пациентом и справляется о его самочувствии — узнает, изменилось ли состояние больного: есть ли повышенная температура, ощущается ли слабость, боль в мышцах и суставах, одышка», — поясняет подробности пресс-служба Правительства Самарской области.

В случае ухудшения ситуации робот посылает тревожный сигнал в координационный центр, оборудованный на базе городской поликлиники №15. Специалисты центра передают информацию лечащему врачу, он связывается с пациентом по телефону и принимает решение о необходимости неотложной помощи.

К боту можно подключиться через мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. Система уже протестирована и успела совершить 300 тысяч звонков пациентам.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре будут проводиться марафоны вакцинации до тех пор, пока не будут привиты 80% населения региона.