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Чат-бот в Самаре отслеживает состояние амбулаторных больных COVID-19
Общество
Чат-бот в Самаре отслеживает состояние амбулаторных больных COVID-19
Невские Новости  /  Анна Карпова

Самара, 24 ноября. В регионе разработан и запущен в действие сервис, помогающий отслеживать состояние больных COVID-19. Речь о тех, кто находится на амбулаторном лечении. В текущей некритической ситуации часть функций врачей берет на себя чат-бот.

«Робот связывается с пациентом и справляется о его самочувствии — узнает, изменилось ли состояние больного: есть ли повышенная температура, ощущается ли слабость, боль в мышцах и суставах, одышка», — поясняет подробности пресс-служба Правительства Самарской области.

В случае ухудшения ситуации робот посылает тревожный сигнал в координационный центр, оборудованный на базе городской поликлиники №15. Специалисты центра передают информацию лечащему врачу, он связывается с пациентом по телефону и принимает решение о необходимости неотложной помощи.

К боту можно подключиться через мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. Система уже протестирована и успела совершить 300 тысяч звонков пациентам.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре будут проводиться марафоны вакцинации до тех пор, пока не будут привиты 80% населения региона.

 

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самарская область covid-19
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