Пассажиры в Самаре протестуют против входа в автобус через переднюю дверь

Самара, 23 ноября. Пассажиры автобусов в областном центре не согласны с нововведениям от предприятия «СамараАвтоГаз», которое обслуживает муниципальные маршруты. Теперь входить в салон полагается только через переднюю дверь.

«Это меры вынужденные — из-за нехватки личного состава», — комментирует ситуацию перевозчик.

Мотивировка такая: при отсутствии кондуктора пассажир должен войти в переднюю дверь, оплатить проезд водителю — наличными или через валидатор и пройти дальше в салон.

Но такая же схема работает и когда кондуктор есть в салоне. Он принимает оплату, сидя на переднем месте. Это тормозит и вход, и выход из салона, поскольку среднюю дверь водитель открывает, когда все пытающиеся войти с улицы отошли от нее к передней. Общее время поездки, таким образом, сильно увеличивается, что особенно критично в часы пик.

Пассажиры не перестают возмущаться в самих автобусов и бомбардируют гневными твитами ресурсы «СамараАвтоГаза» и городского дептранса.

Чиновники в конце концов пообещали, что обсудят с перевозчиком возникшую проблему.

«На этой неделе схема посадки будет дорабатываться», — сообщили в департаменте транспорта г.о. Самара.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре принято решение повысить в 2022 году тарифы на проезд в общественном транспорте.