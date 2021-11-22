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«Акрон» построит в Тольятти новый стадион под премьер-лигу

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 19:43
Спорт
«Акрон» построит в Тольятти новый стадион под премьер-лигу
ТАСС  /  Александр Демьянчук

Тольятти, 22 ноября. Металлургический холдинг «Акрон» построит новый стадион для одноименного футбольного клуба. Он разместится на набережной Волги в Автозаводском районе, будет вмещать 15 тысяч зрителей и соответствовать требованиям РПЛ.

Строительство арены является частью проекта комплексного развития Прибрежного парка в Тольятти. Помимо собственно стадиона, на территории разместится множество инфраструктурных объектов.

«Возведение стадиона в Тольятти — один из важнейших этапов стратегии развития ФК «Акрон», а территория Прибрежного парка имеет огромный потенциал, чтобы стать местом притяжения жителей. Наша цель — сделать это место значимым и максимально комфортным для горожан. Уже в ближайшие годы болельщики смогут прийти на первый матч «Акрона» в Тольятти», — заявил Павел Морозов, гендиректор «Акрон Холдинг».

ФК «Акрон» в настоящее время занимает 8-е место в Футбольной национальной лиге и сохраняет шансы на повышение в классе. Из-за отсутствия подходящего стадиона в Тольятти команда принимает своих соперников в соседнем Жигулевске. В случае выхода в РПЛ «Акрон» намерен играть в Самаре, пока в Тольятти не появится новый стадион.

Накануне «Акрон» в очередном матче ФНЛ, проигрывая дома за пять минут до конца матча «Томи» 1:3, сумел уйти от поражения. Днем раньше самарские «Крылья Советов» в РПЛ, напротив, на 90-й минуте упустили победу над екатеринбургским «Уралом», сыграв 1:1.

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