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Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
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Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
vk.com  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 22 ноября. В областном центре в 2022 году могут появиться сразу 34 новых трамвайных вагона. Причем они будут трехсекционными и низкопольными.

Последнее масштабное обновление трамвайного парка в Самаре проводилось в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда в городе по обычной уличной сети сумели организовать скоростное трамвайное движение от железнодорожного вокзала до стадиона в соответствии с требованиями FIFA.

В 2021 году город занялся обновлением троллейбусного подвижного состава, закупив 22 современных машины «Адмирал», выпущенных целиком на протяженный 4-й маршрут. Теперь — снова очередь трамваев.

В планах властей — и открытие новых маршрутов. Для этого собираются обустроить поворот со стрелкой на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской в сторону проспекта Кирова. Помимо перспектив для новых маршрутов, появление такого поворота сильно упростит логистику движения трамваев в депо, а также увеличит возможность маневров в случае перебоев с движением на разных участках.

Об этих планах представители городской администрации рассказали во время заседания, на котором обсуждалось грядущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Самары.

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самара общественный транспорт трамваи
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