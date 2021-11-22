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Посол Франции передал орден Почетного легиона вдове ректора самарского педвуза
Общество
Посол Франции передал орден Почетного легиона вдове ректора самарского педвуза
UN Photo  /  Rick Bajornas

Самара, 22 ноября. Посол Франции в РФ Пьер Леви передал орден Почетного легиона вдове Игоря Вершинина — бывшего ректора Самарского социально-педагогического университета. Государственной награды Франции Вершинин удостоился еще в сентябре 2020 года, но получить ее не успел, уйдя из жизни 31 декабря.

Французская делегация приехала на берега Волги по случаю 20-летнего юбилея ассоциации «Альянс Франсез Самара», активное участие в создании и деятельности которой принимал Игорь Вершинин.

Из известных деятелей, связанных с Самарой, таким же орденом награждался, в частности, кинорежиссер Эльдар Рязанов.

Ранее ФАН публиковал обширное интервью с выпускником СГСПУ Владимиром Кильдюшкиным, директором школы микрорайона Южный город под Самарой.

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