В Самаре реконструируют цирк, лишенный статуса культурного наследия

Самара, 22 ноября. Губернатор Дмитрий Азаров в своем Instagram рассказал о планах строительства и реконструкции знаковых для региона и областного центра объектов. В частности, в 2022 году начнется строительство планетария на площадке рядом с музеем «Самара Космическая».

«Во время строительства дворца спорта часто спрашивали, когда сделаем цирк. В следующем году приступим к реконструкции», — сообщил глава региона.

Самарский цирк находится в непосредственном соседстве с дворцом спорта, построенным заново на месте старой арены и открытым в этом году. Для того, чтоб цирковое здание можно было реконструировать, его на днях лишили статуса объекта культурного наследия.

Также, по словам Дмитрия Азарова, в будущем году начнется строительство крытого футбольного манежа возле «Солидарность Арены» и третьего корпуса театра «СамАрт». Кроме того, в Самаре приступят к модернизации краеведческого музея имени Алабина.