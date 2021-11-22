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В Самаре реконструируют цирк, лишенный статуса культурного наследия
Общество
В Самаре реконструируют цирк, лишенный статуса культурного наследия
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 22 ноября. Губернатор Дмитрий Азаров в своем Instagram рассказал о планах строительства и реконструкции знаковых для региона и областного центра объектов. В частности, в 2022 году начнется строительство планетария на площадке рядом с музеем «Самара Космическая».

«Во время строительства дворца спорта часто спрашивали, когда сделаем цирк. В следующем году приступим к реконструкции», — сообщил глава региона.

Самарский цирк находится в непосредственном соседстве с дворцом спорта, построенным заново на месте старой арены и открытым в этом году. Для того, чтоб цирковое здание можно было реконструировать, его на днях лишили статуса объекта культурного наследия.

Также, по словам Дмитрия Азарова, в будущем году начнется строительство крытого футбольного манежа возле «Солидарность Арены» и третьего корпуса театра «СамАрт». Кроме того, в Самаре приступят к модернизации краеведческого музея имени Алабина. 

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