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Прокуратура проверит сведения об умышленной порче трупов в тольяттинском морге
Происшествия
Прокуратура проверит сведения об умышленной порче трупов в тольяттинском морге
wikipedia.org  /  Public Domain

Тольятти, 22 ноября. В соцсетях появились сведения о том, что в одном из моргов Тольятти руководство заставляет сотрудников вымогать с родственников умерших деньги за своевременное вскрытие и выдачу тел. Если следует отказ, трупы намеренно кладут в теплое место и через продолжительное время выдают с признаками гниения.

Эти и прочие ужасающие подробности написаны от лица сотрудников тольяттинского отделения Самарского областного бюро судмедэкспертизы. Морг располагается, согласно сведениям из поста, по адресу: улица Лесная, 1а. Сами авторы сообщения предпочли не раскрывать своих имен, опасаясь преследований, но надеясь, что огласка поможет покончить с порочной практикой.

Этот пост с приложением видеокадров изнутри морга процитировал в своем Telegram-аккаунте депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Прокуратура уже приступила к проверке информации об умышленной порче трупов в тольяттинском морге», — сообщил парламентарий.

Ранее ФАН сообщал, что в Тольятти утонул мужчина, купавшийся ночью в фонтане глубиной менее метра.

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тольятти прокуратура самарская область морг
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