Прокуратура проверит сведения об умышленной порче трупов в тольяттинском морге

Тольятти, 22 ноября. В соцсетях появились сведения о том, что в одном из моргов Тольятти руководство заставляет сотрудников вымогать с родственников умерших деньги за своевременное вскрытие и выдачу тел. Если следует отказ, трупы намеренно кладут в теплое место и через продолжительное время выдают с признаками гниения.

Эти и прочие ужасающие подробности написаны от лица сотрудников тольяттинского отделения Самарского областного бюро судмедэкспертизы. Морг располагается, согласно сведениям из поста, по адресу: улица Лесная, 1а. Сами авторы сообщения предпочли не раскрывать своих имен, опасаясь преследований, но надеясь, что огласка поможет покончить с порочной практикой.

Этот пост с приложением видеокадров изнутри морга процитировал в своем Telegram-аккаунте депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Прокуратура уже приступила к проверке информации об умышленной порче трупов в тольяттинском морге», — сообщил парламентарий.