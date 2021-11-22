Прокуратура проверит сведения об умышленной порче трупов в тольяттинском морге

Тольятти, 22 ноября. В соцсетях появились сведения о том, что в одном из моргов Тольятти руководство заставляет сотрудников вымогать с родственников умерших деньги за своевременное вскрытие и выдачу тел. Если следует отказ, трупы намеренно кладут в теплое место и через продолжительное время выдают с признаками гниения.
Эти и прочие ужасающие подробности написаны от лица сотрудников тольяттинского отделения Самарского областного бюро судмедэкспертизы. Морг располагается, согласно сведениям из поста, по адресу: улица Лесная, 1а. Сами авторы сообщения предпочли не раскрывать своих имен, опасаясь преследований, но надеясь, что огласка поможет покончить с порочной практикой.
Этот пост с приложением видеокадров изнутри морга процитировал в своем Telegram-аккаунте депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Прокуратура уже приступила к проверке информации об умышленной порче трупов в тольяттинском морге», — сообщил парламентарий.
Ранее ФАН сообщал, что в Тольятти утонул мужчина, купавшийся ночью в фонтане глубиной менее метра.