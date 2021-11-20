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«Крылья Советов» на последней минуте упустили победу над аутсайдером из Екатеринбурга
Спорт
«Крылья Советов» на последней минуте упустили победу над аутсайдером из Екатеринбурга
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 20 ноября. В очередном туре первенства РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Арене» встречались с «Уралом» из Екатеринбурга. Самарцы шли перед матчем на 6-м месте, а гости замыкали турнирную таблицу.

Голевых моментов в игре было немного. Во втором тайме хозяева вышли вперед благодаря автоголу. После подачи Антона Зиньковского в борьбе с Иваном Сергеевым в свои ворота забил защитник «Урала» Артем Мамин.

Гости сумели отыграться на 90-й минуте. Отличился Юрий Железнов.

Стартовому свистку в этом матче предшествовала минута молчания в память о бывшем футболисте «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии Денисе Ковбе, умершем от коронавируса.

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футбол урал екатеринбург самара спорт самарская область крылья советов
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