«Крылья Советов» на последней минуте упустили победу над аутсайдером из Екатеринбурга

Самара, 20 ноября. В очередном туре первенства РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Арене» встречались с «Уралом» из Екатеринбурга. Самарцы шли перед матчем на 6-м месте, а гости замыкали турнирную таблицу.

Голевых моментов в игре было немного. Во втором тайме хозяева вышли вперед благодаря автоголу. После подачи Антона Зиньковского в борьбе с Иваном Сергеевым в свои ворота забил защитник «Урала» Артем Мамин.

Гости сумели отыграться на 90-й минуте. Отличился Юрий Железнов.

Стартовому свистку в этом матче предшествовала минута молчания в память о бывшем футболисте «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии Денисе Ковбе, умершем от коронавируса.