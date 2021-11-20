Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Самары названы с расчетом на 2 года

Самара, 20 ноября. В 2022 году в общественном транспорте областного центра будет повышена стоимость проезда. Разница по сравнению с действующими тарифами составит 3 рубля за одну поездку.

При расчете наличкой нужно будет платить 35 рублей вместо 32. С карты будет списываться 32 рубля вместо 29. Для школьников и студентов, исходя из стоимости месячного проездного, поездка станет дороже на 1 рубль, а стоимость социальной карты пенсионеров не изменится.

Новые тарифы рассчитаны таким образом, чтобы следующие два года индексация не потребовалась, сообщает пресс-служба администрации Самары. Прежнее повышение цен также анонсировалось на двухлетний период, и этот срок был выдержан.