Чиновники и парламентарии в Самаре не будут ездить на работу на метро

Самара, 19 ноября. Региональные власти поставили точку в разночтениях относительно завершения первой и единственной линии метро в Самаре. Ранее в качестве финальной станции предполагалась «Самарская» в районе одноименной площади, но ее не будет.

Стоит отметить, что в непосредственной близости от несостоявшейся станции располагаются региональное правительство и губернская дума. Но чиновники и парламентарии решили, что им метро для поездок на работу ни к чему, а горожанам и гостям Самары нужнее будет станция на километр ближе к историческому центру, возле площади Куйбышева.

Таким образом, перегон между станцией «Алабинская», до которой ныне доходит метро, и будущей «Театральной» составит более 2,5 км. Это будет самое большое расстояние между станциями в самарском метро.

Достроить первую линию планируется к 2024 году. А годом ранее должны полностью доделать «Алабинскую», запустить до нее полноценное движение (сейчас поезда идут туда «челночным» способом по одному пути) и уменьшить интервал, который сейчас составляет от 10 до 13 минут.

Финансирование стройки будет осуществляться за счет федерального инфраструктурного кредита в размере 10,4 млрд рублей, который недавно был выделен Самарской области под эти цели.

Ранее ФАН сообщал, что в самарском метро появился вагон с экспозицией, повествующей об утраченных достопримечательностях города.