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Самарский зоопарк переедет в другое место, или его лишат лицензии
Общество
Самарский зоопарк переедет в другое место, или его лишат лицензии
vk.com  /  Самарский зоопарк

Самара, 19 ноября. Зоопарк в областном центре будет наконец расширен. Это стало понятно после выводов Счетной палаты, о которых сообщал ФАН. Условия содержания животных в Самаре не соответствуют новым требованиям. И зоопарк рискует не получить лицензию на 2022 год.

В этой связи решено активировать давно появившуюся в областном бюджете строку, в которой значатся средства на расширение зоопарка. Это не только новые территории и более просторные вольеры, но и возможность приобрести новых животных, подыскать пары существующим одиноким питомцам, чтобы дать им возможность произвести на свет потомство.

Еще в начале 2021 года зоолог отдела млекопитающих Вячеслав Королев говорил ФАН о планах разместить новую площадку в микрорайоне Южный город (недалеко за городской чертой).

«Соответствующий проект в региональный минкульт отправляли, «нет» никто не говорит, но сначала реализацию планов затормозило проведение в Самаре чемпионата мира по футболу, теперь — пандемия коронавируса», — сообщил сотрудник зоопарка.

На обсуждении вопроса в Самарской губернской думе, состоявшемся накануне, председатель профильного комитета Александр Милеев предложил задействовать для зоопарка площадку возле стадиона «Солидарность Арена». Окончательное решение еще не принято, но предполагается, что новые территории разместятся на 18 га, а существующая площадка в Постниковом овраге также останется за зоопарком.

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