Матч «Крыльев Советов» и «Урала» начнется с минуты молчания в память о Денисе Ковбе

Самара, 19 ноября. Матч российской футбольной премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Уралом» начнется с минуты молчания. На стадионе «Солидарность Арена» почтят память Дениса Ковбы — экс-игрока «Крыльев».

Денис провел за самарский клуб в 2000-2011 годах в разных турнирах более 260 матчей на позиции опорного полузащитника. Отмечался неброскими, но надежными действиями. В течение шести лет вызывался в сборную Белоруссии, за которую провел 35 матчей и забил 2 мяча.

С 2018 года работал в родном Витебске в местном ФК, с 2020 года возглавлял дублирующий состав.

С коронавирусом попал в московскую инфекционную больницу №2, где в последние дни находился в реанимации. Скончался 18 ноября в возрасте 42 лет.

У Дениса остались двое детей 11 и 14 лет, рожденных в браке с известной самарской фотохудожницей Надей Ковбой.