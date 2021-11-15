Мужчина в Тольятти утонул, купаясь ночью в фонтане глубиной 80 см

Тольятти, 15 ноября. Тело мужчины в возрасте 25-35 лет вытащили спасатели Центра гражданской защиты из фонтана возле спорткомплекса «Кристалл», который расположен в Центральном районе Тольятти на улице Баныкина.

Хотя глубина фонтана всего 80 см, потребовалось применить альпинистское снаряжение. По утверждениям спасателей, мужчина был абсолютно раздетым. Его одежда была аккуратно сложена на бортике фонтана.

«По камерам наблюдения было установлено, что во втором часу ночи погибший неоднократно купался в резервуаре периодически выходя из него и возвращаясь в воду», — сообщил Андрей Дербенев, руководитель Центра гражданской защиты г.о. Тольятти.

Следствие разбирается в причинах поступка и гибели молодого человека.

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