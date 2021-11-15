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В Самаре выясняют обстоятельства гибели девочки, упавшей с крыши
Происшествия
В Самаре выясняют обстоятельства гибели девочки, упавшей с крыши
maps.yandex.ru  /  Яндекс.Карты

Самара, 15 ноября. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 16-летней девочки, тело которой нашли накануне вечером возле дома по улице Советской Армии. Очевидцы сообщают, что ребенок упал с крыши.

По версии свидетелей, три подружки взобрались на крышу 12-этажки по улице Советской Армии недалеко от пересечения с улицей Антонова-Овсеенко. Вход в подъезд был размагничен, а цепь люка, ведущего на крышу, сорвана.

По рассказам местных жителей, в силу рельефа местности с этой крыши открываются виды на часть города (преимущественно «спальную» и промзону), долину реки Самары и окрестности. Сложно назвать эти виды очень уж красивыми, но почему-то крыша пользуется популярностью как у взрослых, так и подростков.

Вероятно, девушки знали, что проход наверх открыт, так как приехали к этому дому из другого района. Почему одна из них сорвалась вниз, пока есть только предположения. Полиция устанавливает, был ли это несчастный случай или суицид.

Комментаторы в соцсетях тем временем обращают внимание, что ребенок лежал достаточно далеко от дома, возле горки на детской площадке. И высказывают сомнения, а точно ли было падение с крыши. Выводы предстоит сделать следствию.

Ранее ФАН сообщал, что в Южном городе под Самарой рабочий погиб, упав в 5-метровый котлован.

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