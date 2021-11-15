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Продажа Дома промышленности в Самаре покроет лишь треть долга «Крыльев Советов»
Общество
Продажа Дома промышленности в Самаре покроет лишь треть долга «Крыльев Советов»
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 15 ноября. Областной арбитражный суд определил рыночную и залоговую стоимость Дома промышленности. Здание находится в залоге по кредиту, выданному 10 лет назад «Новикомбанком» футбольном клубу «Крылья Советов». Общая сумма долга вместе с пенями превышает 1 млрд рублей.

«Новикомбанк», судя по информации из открытых источников, впрямую связан с госкорпорацией «Ростех», которая участвовала в жизни клуба при губернаторе Владимире Артякове (ныне занимающем в корпорации пост первого заместителя гендира). Несколько лет назад банк переуступил право взыскания долга компании «РТ-Капитал», которая, как очевидно в том числе из аббревиатуры в названии, также является дочерним предприятием корпорации «Ростех».

Здание Дома промышленности начиналось строиться в первые годы советской власти. Для работ использовался камень, оставшийся от взорванного Вознесенского собора — третьего по величине храма царской России. Теперь на этом месте располагается площадь Куйбышева с театром оперы и балета.

Полностью Дом промышленности был достроен уже в 60-х годах XX столетия, в 90-е годы он превратился в офисное здание, а ныне законсервирован. Строение считается одним из самых пожароопасных в городе, так как имеет деревянные перекрытия. Подобная конструкция была и у здания областного ГУВД, почти полностью сгоревшего в 1999 году в пожаре с многочисленными жертвами.

Сейчас Дом промышленности находится на балансе Транспортно-логистической корпорации, подведомственной Минимущества Самарской области и в свою очередь также испытывающей серьезные финансовые проблемы. Спор между «РТ-Капиталом» и «ТЛК» касается в том числе цены залогового объекта.

Арбитражный суд Самарской области определил рыночную цену здания почти в 400 млн рублей. Но выставлен на продажу Дом промышленности будет по цене, не превышающей 80% от рыночной, — менее 320 млн рублей. Таким образом, выручка от продажи объекта, если на него найдется покупатель, покроет приблизительно лишь треть от общей суммы долга «Крыльев Советов».

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре лишили статуса объекта культурного наследия здание цирка. Это сделано для возможности реконструкции строения, но ее сроки еще не определены.

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Все новости / Общество / Продажа Дома промышленности в Самаре покроет лишь треть долга «Крыльев Советов»
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