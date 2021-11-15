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Альтернатива Грушинскому фестивалю и «Року над Волгой» появится в Самарской области
Общество
Альтернатива Грушинскому фестивалю и «Року над Волгой» появится в Самарской области
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Крестников

Самара, 15 ноября. В регионе в 2022 году пройдет новый музыкальный фестиваль. Он получил название «Сам.Фест». Мероприятие будет представлять собой всероссийский конкурс молодых талантов.

Проект выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив, получив на реализацию мероприятия более 35 млн рублей. Общий бюджет проекта — более 66 млн рублей, недостающая часть будет покрыта за счет софинансирования, вероятно, по линии регионального Минкульта.

Фестиваль планируется провести 11-12 июня 2022 года в Самарской области, хотя заявка на грант подавалась от ООО «Рокфест», зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

«В течение 3 месяцев молодые артисты и коллективы со всей страны, представляющие любые музыкальные стили, жанры и направления, смогут свободно подать заявку на участие в конкурсе, разместив отрывок своего живого выступления в TikTok или в ВК с хэштегом #САМородок2022», — поясняют организаторы фестиваля.

Выступления будут выложены в Сеть для голосования. 14 лучших выступят в финале, где их оценит жюри.

«Четверо лауреатов фестиваля получат возможность издать свои песни на музыкальном сборнике САМ.МУЗЫКА, который будет опубликован во всех крупных стриминговых платформах. Победитель конкурса получает эксклюзивную возможность персонального постфестивального наставничества, запись собственного мини-альбома, документальную и реальную подготовку к гастрольной жизни, PR и продвижение, включающий выступления на разогреве у известных артистов», — обещают организаторы.

В отличие от Грушинского фестиваля авторской песни, традиционно проходящего в Самарской области, «Сам.Фест» не будет ограничиваться бардовской стилистикой. Ряд СМИ сделал выводы, что «Сам.Фест» будет заменой фестивалю «Рок над Волгой». Официальных подтверждений этой информации пока нет. Кроме того, в конце августа 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал вернуть «бездарно угробленный» фестиваль «Рок над Волгой» после того, как выправится эпидемиологическая ситуация.

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музыка самара культура конкурс фестиваль самарская область
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