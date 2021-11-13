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«Умерщвление запрещено»: почему 11,5 млн на отлов собак в Самаре никого не прельстили
Общество
«Умерщвление запрещено»: почему 11,5 млн на отлов собак в Самаре никого не прельстили
 /  Алиса Громова

Самара, 13 ноября. Торги по определению подрядчика на отлов бродячих собак в областном центре не состоялись, так как никто не подал заявок. Городские власти были готовы выделить на эти цели более 11,5 млн рублей.

Вероятно, причина в том, что подряд предполагает выполнение множества условий. В документации, опубликованной на сайте госзакупок, как выяснил ФАН, перечислен список того, что требовалось от подрядчика.

Животных нужно отловить (под видеозапись), причем не на глазах у несовершеннолетних. Далее — транспортировать в гуманных условиях к месту передержки. Там собакам (или кошкам) полагается осмотр ветеринара, обработка от паразитов, размещение в «разнополых» вольерах, чипирование, учет, регистрация, кастрация либо стерилизация, содержание и кормление в течение минимум 20 дней, выпуск в естественную среду обитания (также под видеозапись).

«Умерщвление животных для регулирования их численности запрещено», — подчеркивается в документе.

Из-за этого животных, которых по каким-то причинам нельзя вернуть на улицы, нужно содержать в приюте до конца жизни.

Скорее всего, вышеназванная сумма при соблюдении всех условий делает подобный «бизнес» невыгодным.

При этом в мае 2021 года подобные торги выиграла фирма «Добрые люди». Тогда речь шла о сумме, почти вдвое большей — 21 млн рублей.

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