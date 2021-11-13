Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 21:12
21:07
Общество
Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку адаптироваться среди сверстников
21:06
Армия
Компания «Кронштадт» представит систему управления роем дронов на Dubai Airshow 2021
21:06
Политика
Журналист Кот объяснил, почему Польша не может воздействовать на Лукашенко
21:06
Армия
Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР
21:05
Общество
Психолог Суздальцева оценила идею готовить студентов в Англии к работе в секс-бизнесе
21:04
Армия
Эксперт Михайловский: немецкая армия примет участие в антироссийских учениях в Латвии
21:03
Общество
Звезда «Сватов» Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала
21:03
Весь мир
Турецкие власти обвинили семью израильтян в шпионаже за фотографирование резиденции Эрдогана
21:01
Армия
Глава Пентагона Остин назвал учения ВМС США в Черном море стратегией «сдерживания» Москвы
21:01
Экономика
Дизайнер Шторм представил рендер уникальной двухэтажной Lada Vesta CW Cross
Все новости

«Пока не наберется 80%»: в Самаре пройдут марафоны вакцинации
Общество
«Пока не наберется 80%»: в Самаре пройдут марафоны вакцинации
minsport.samregion.ru  /  Минспорт Самарской области

Самара, 13 ноября. В недавно открытом дворце спорта на улице Молодогвардейской в областном центре может пройти марафон. Только это будет не спортивное состязание, а марафон вакцинации.

Опыт подобного мероприятия в регионе уже есть: в течение двух дней общественный пункт вакцинации был открыт в областной библиотеке. Теперь выбираются другие точки.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос для открытия такой площадки в одной из трех локаций: во дворце спорта, на территории выставочного комплекса «Экспо-Волга» или в областном медколледже имени Ляпиной (студенты учатся сейчас дистанционно)»,  — рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По его словам, марафоны вакцинации в регионе будут продолжаться до тех пор, пока не будет привито 80% населения.

Ранее ФАН сообщал, что звезда КВН Дмитрий Колчин из Самары записал видео, в котором рассказал о том, как переболел COVID-19 после вакцинации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Пока не наберется 80%»: в Самаре пройдут марафоны вакцинации
самара вакцинация от covid-19
Комментировать