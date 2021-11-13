«Пока не наберется 80%»: в Самаре пройдут марафоны вакцинации

Самара, 13 ноября. В недавно открытом дворце спорта на улице Молодогвардейской в областном центре может пройти марафон. Только это будет не спортивное состязание, а марафон вакцинации.

Опыт подобного мероприятия в регионе уже есть: в течение двух дней общественный пункт вакцинации был открыт в областной библиотеке. Теперь выбираются другие точки.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос для открытия такой площадки в одной из трех локаций: во дворце спорта, на территории выставочного комплекса «Экспо-Волга» или в областном медколледже имени Ляпиной (студенты учатся сейчас дистанционно)», — рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По его словам, марафоны вакцинации в регионе будут продолжаться до тех пор, пока не будет привито 80% населения.

Ранее ФАН сообщал, что звезда КВН Дмитрий Колчин из Самары записал видео, в котором рассказал о том, как переболел COVID-19 после вакцинации.