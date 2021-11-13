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Цирк в Самаре отправили на каникулы и лишили статуса культурного наследия
Общество
Цирк в Самаре отправили на каникулы и лишили статуса культурного наследия
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 13 ноября. Здание цирка в областном центре исключили из реестра объектов культурного наследия. В то же время в этот список внесена площадка самарского цирка имени Олега Попова в качестве «достопримечательного места».

Как выяснилось, исключение здания цирка из реестра ОКН носит формальный характер. Это сделано для того, чтобы по закону была возможна реконструкция строения. Правда, сроки возможных работ неизвестны, так как реконструкция будет проводиться на федеральные средства по заказу Росгосцирка. До сих пор находились более приоритетные направления финансирования. Сначала «помешал» чемпионат мира по футболу, затем — пандемия коронавируса.

Здание цирка в Самаре построено в 1967 году по типовому проекту. Но от своих «близнецов» в девяти других городах бывшего СССР самарский отличается раскраской крыши, напоминающей клетчатую кепку знаменитого клоуна Олега Попова. Один из самарских уличных художников, впрочем, увидел в этой раскраске мишень для дартса и организовал перформанс на крыше здания.

В данный момент на ресурсах самарского цирка в сети Интернет сообщается, что заведение на каникулах. В ближайшее время новых программ, как выяснил ФАН, не планируется.

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