Кондукторы и водители в Самаре получат не выплаченные им 6 млн рублей

Самара, 12 ноября. Более 6 млн рублей «сэкономили» руководители самарского трамвайно-троллейбусного управления, не выплатив премии сотрудникам. Произошло это из-за того, что нормы месячного плана были изменены в сторону повышения, и более чем 500 работников разом оказались «нерадивыми».

65 водителей и кондукторов не согласились с таким положением дел и написали коллективную жалобу в прокуратуру Самары. Надзорный орган провел проверку и согласился с доводами лишенных премии сотрудников.

«Ответственными лицами предприятия допущены грубые нарушения, выразившиеся в корректировке плана и незаконном уменьшении размера оплаты труда работников», — сделала выводы прокуратура г. Самары.

Ведомство подготовило исковые заявления о взыскании невыплаченной премии и возбудило административные дела в отношении ТТУ и его руководителя. Ситуацию по восстановлению прав сотрудников предприятия взял на личный контроль прокурор г. Самары Артем Ярыгин.

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