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Более 45 тысяч самарцев могут встретить Новый год без канализации
Общество
Более 45 тысяч самарцев могут встретить Новый год без канализации
samcomsys.ru  /  РКС-Самара

Самара, 11 ноября. Бумаги желтого и оранжевого цветов найдут в своих почтовых ящиках жители областного центра, которые задолжают оплату счетов за водоснабжение и водоотведение. 

«В сентябре 2021 года ресурсоснабжающая компания начала программу, направленную на стимулирование оплаты самыми злостными неплательщиками. Сначала им были направлены досудебные уведомления на желтой бумаге. Сейчас, в начале ноября, будут комплектоваться дела для выдачи судебных приказов на всех, кто не произвел оплату», — сообщает предприятие «РКС-Самара».

Кроме того, коммунальщики разослали более чем 45 тысячам самарцев «уведомления о тампонировании» на оранжевой бумаге.

«Каждый, кто в течение ноября не заплатит за холодную воду, перед новогодними праздниками рискует остаться без канализации», — предупреждают в «РКС-Самара».

Ранее ФАН сообщал, что в новом году в Самаре будет повышена стоимость проезда в общественном транспорте.

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