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«Не повышали два года»: проезд на общественном транспорте в Самаре подорожает
Общество
«Не повышали два года»: проезд на общественном транспорте в Самаре подорожает
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 11 ноября. Стоимость проезда в общественном транспорте областного центра будет повышена в 2022 году. Этот вопрос был поднят на совещании в администрации города.

По мнению чиновников, повышение тарифов назрело в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса резко упал пассажиропоток, а следовательно, и доходы транспортных предприятий. В то же время растет стоимость топлива и прочих расходных материалов, оборудования. К обязательным тратам добавилась и необходимость закупки защитных средств, антисептиков, препаратов для дезинфекции.

Закуплены рециркуляторы воздуха, которыми до конца ноября должны оснастить весь подвижной состав.

На этом фоне транспортные предприятия испытывают проблемы с кадрами. Причина — низкие зарплаты. Выход городские власти видят в повышении стоимости проезда.

«Напомним, что последний раз стоимость проезда была установлена с 1 января 2020 года. При этом были даны гарантии: далее стоимость проезда не будет меняться в течение двух лет, то есть до 2022 года. Обещание городские власти сдержали. К грядущему году мера по индексации стоимости проезда не только своевременна, но и крайне необходима», — сообщает пресс-служба администрации Самары.

Конкретный размер новых тарифов будет обсуждаться на следующем аналогичном заседании. Обещано, что будут сохранены льготы для школьников, студентов и пенсионеров.

В настоящий момент стоимость проезда в общественном транспорте Самары составляет 32 рубля при наличном расчете и 29 рублей при оплате картой.

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тарифы самара общественный транспорт
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