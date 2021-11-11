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Экс-игрок «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии Денис Ковба попал в реанимацию
Спорт
Экс-игрок «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии Денис Ковба попал в реанимацию
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 11 ноября. Бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии Денис Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него диагностировали COVID-19. Об этом сообщила бывшая супруга футболиста — известная фотохудожница Надя Ковба.

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом ковид», — такой текст разместила Надя Ковба в своем Instagram.

Денису Ковбе 42 года. Он провел 247 матчей за самарские «Крылья Советов», в том числе запомнился голом в ворота голландского АЗ в Кубке УЕФА. На счету футболиста 35 матчей за сборную Белоруссии. В 2018 году он уехал работать в родной Витебск, где в прошлом году возглавил дубль местной команды, выступающей в чемпионате Белоруссии.

Ранее ФАН сообщал, что звезда КВН и актер из Самары Дмитрий Колчин записал видео. В ролике он рассказал, как перенес COVID-19 после вакцинации.

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футбол белоруссия самара спорт крылья советов covid-19
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