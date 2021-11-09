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Самарские власти устанавливают причины блокировки Instagram-аккаунта губернатора Азарова
Политика
Самарские власти устанавливают причины блокировки Instagram-аккаунта губернатора Азарова
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Самара, 9 ноября. Руководство Самарской области направило запросы администраторам социальной сети Instagram в связи с блокировкой аккаунта губернатора региона Дмитрия Азарова.

В сообщении сказано, что официальная страница руководителя области временно недоступна. Ответ от представителей службы поддержки Instagram должен поступить в течение суток, а пока местные специалисты пытаются самостоятельно восстановить доступ к аккаунту.

«Пока же официальную информацию о деятельности губернатора можно найти на сайте правительства Самарской области, официальных страницах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также мессенджерах Viber и Telegram», — сообщили представители областного руководства.

Как стало известно ранее, Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя в соцсети.

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самара instagram губернатор
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