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Звезда КВН Дмитрий Колчин рассказал о том, как перенес COVID-19 после вакцинации
Общество
Звезда КВН Дмитрий Колчин рассказал о том, как перенес COVID-19 после вакцинации
Pr Scr vk.com  /  Коронавирус. Оперштаб Самарской области

Самара, 8 ноября. Звезда КВН и актер Дмитрий Колчин записал видеообращение после того как переболел COVID-19. В небольшом ролике он рассказал о своем отношении к вакцинации.

«Я был против прививок, категорически. Но после того, как страшное стало происходить с моими знакомыми, коллегами, близкими, я пересмотрел свое отношение. В августе мы всей семьей вакцинировались, а в октябре я заболел ковидом. И перенес его очень легко, даже не ожидал, что настолько легко», — поведал актер.

Дмитрий Колчин и в начале, и в конце своего выступления подчеркнул, что он никого ни к чему не собирается призывать, каждый сам должен сделать свой выбор. Просто рассказал свою личную историю.

Видео опубликовано в группе оперштаба Самарской области в соцсетях.

Дмитрий Колчин был капитаном самарской команды КВН «СОК», становившейся чемпионом как Премьер-лиги, так и Высшей лиги Клуба веселых и находчивых. Впоследствии он работал в КВН редактором, а с недавних пор активно снимается в кино. Особую известность ему принесла роль главного тренера сборной России по футболу в сериале «Большая игра».

Кроме того, Колчин сначала в шутку, а затем всерьез получал статус советника губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Ранее ФАН рассказывал об ограничениях, которые действуют с сегодняшнего дня в Самарской области в рамках противодействия распространению COVID-19.

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