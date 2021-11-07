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Депутат Хинштейн назвал истинную причину смертельного ДТП с внедорожником в Самаре

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 18:26
Происшествия
Депутат Хинштейн назвал истинную причину смертельного ДТП с внедорожником в Самаре
telegram.org  /  Telegram-канал Александра Хинштейна

Самара, 7 ноября. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео смертельной аварии, которая произошла сегодня утром на улице Демократической в областном центре. И высказал свое мнение о причинах трагедии.

Парламентарий считает, что виновата халатность самарских дорожников. Он обратил внимание на глубокую колею, которая в сочетании со скользким от дождя покрытием и привела к вылету авто за пределы дороги. Данный участок улицы Демократической спешно ремонтировался к чемпионату мира по футболу-2018 и за три с половиной года пришел в столь плачевное состояние.

«Ранее УГИБДД направляло требования министру транспорта и автодорог Самарской области Ивану Пивкину об организации гарантийного ремонта и приведении этого участка в нормативное состояние. Безуспешно. Возможно, это связано с тем, что в декабре срок гарантийных обязательств подрядчика истечет. То, что пока еще можно отремонтировать за счет подрядчика, завтра придется по новой оплачивать из бюджета», — возмущается Александр Хинштейн.

Депутат публикует фото акта обследования дорожного участка на месте происшествия. В нем сообщается, что глубина одной колеи дороги составляет 3 см, другой — 2,2 см.

«Данные дефекты не соответствуют требованиям ГОСТ», — делают вывод составители акта.

ФАН сообщал, что в результате упомянутой аварии погибли водитель внедорожника и его пассажир.

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