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Антон Зиньковский назвал условие, при котором может остаться в «Крыльях Советов»
Спорт
Антон Зиньковский назвал условие, при котором может остаться в «Крыльях Советов»
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 7 ноября. Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский получил от телевещателя приз лучшего игрока матча с «Химками», в котором самарцы выиграли 3:0.

Зиньковский отдал голевой пас на Владислава Сарвели, затем попал в штангу. Вскоре после его передачи Иван Сергеев заработал пенальти, который сам реализовал. А во втором тайме Зиньковский сделал предголевую передачу на третий мяч, забитый Романом Ежовым.

Матч с «Химками» стал для Зиньковского 101-м за «Крылья Советов». Юбилейный 100-й матч Антон провел в предыдущем туре в родном регионе против «Краснодара» (футболист родился в Новороссийске).

После игры с «Химками» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Зиньковскому фигуру человека с крыльями (один из символов Самары как города с аэрокосмической промышленностью). Также игроку подарили игровую майку с номером 100.

Контракт футболиста с клубом истекает в конце нынешнего календарного года. По сведениям ФАН, руководство «Крыльев» ведет переговоры с игроком о продлении соглашения на улучшенных условиях.

«Может ли повлиять на мое решение остаться или нет место «Крыльев» в таблице по итогам первой части чемпионата? Думаю, что да», — признался Зиньковский в экпресс-интервью Telegram-каналу «Изнанка футбола».

До зимнего перерыва «Крыльям Советов» осталось сыграть четыре матча. Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ.

Ранее ФАН сообщал, что форварду Ивану Сергееву самарский губернатор Дмитрий Азаров подарил машинку для стрижки волос. Это связано с обещанием игрока сбрить бороду после дебюта в сборной России, куда Сергеев отправился сегодня.

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Все новости / Спорт / Антон Зиньковский назвал условие, при котором может остаться в «Крыльях Советов»
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