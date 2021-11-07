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Самарцы могут сдать тест на антитела к COVID-19 за 1 рубль, но он не дает права на QR-код

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 14:37
Общество
Самарцы могут сдать тест на антитела к COVID-19 за 1 рубль, но он не дает права на QR-код
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Самара, 7 ноября. Жителям региона местный минздрав напомнил о возможности сдать тест на антитела к COVID-19 бесплатно. Правда, касается это только тех, кто ранее привился вакциной «ЭпиВакКорона». Лаборатории, оказывающие эту услугу, имеются в Самаре и Тольятти.

Также, как выяснил ФАН, любой желающий, независимо от прохождения вакцинации, может узнать о наличии в своей крови антител за 1 рубль. Соответствующую акцию проводит сервис «Сберздоровье» в многих городах страны. Лаборатория, делающая анализ крови на антитела по промокоду от указанного сервиса, работает в историческом центре Самары. Акция объявлена до конца календарного года.

Но практического смысла для невакцинированных граждан в результатах такого анализа нет. Еще месяц назад министр здравоохранения региона Армен Бенян пояснял в эфире местного телеканала, что при наличии справки об антителах, но отсутствии диагноза COVID-19 нужно посетить врача-инфекциониста для получения QR-кода. Теперь же минздрав поменял позицию: диагноз «задним числом», на основании справки о наличии антител, не ставится, соответственно, QR-код не выдается.

О возможности сформировать QR-код по результатам анализа на антитела говорил в конце октября вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Но, по сведениям ФАН, жители региона массово столкнулись с технической и организационной невозможностью это осуществить.

Ранее ФАН сообщал об ограничениях, которые будут действовать в Самарской области с 8 ноября. В их числе — проход только по QR-кодам в крупные ТЦ, предприятия общепита, сферы услуг и т. п.

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