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«Это навсегда»: какие ограничения будут действовать в Самарской области с 8 ноября
Общество
«Это навсегда»: какие ограничения будут действовать в Самарской области с 8 ноября
Невские Новости  /  Александр Берг

Самара, 7 ноября. Региональный оперштаб принял решение о том, что режим нерабочих дней в Самарской области, начавшийся 25 октября, продлеваться не будет. Однако выход из локдауна не означает снятия всех ограничений.

Так, Роспотребнадзор потребовал продлить запрет на проведение массовых мероприятий. Сохраняется и режим самоизоляции для непривитых или непереболевших COVID-19 граждан в возрасте от 60 лет. При наличии QR-кода все ограничения для старшей возрастной категории снимаются: они смогут посещать культурные, спортивные объекты и пользоваться общественным транспортом, оплачивая проезд социальной картой.

Вновь можно будет присесть за столики в заведениях общепита. Но только тем, у кого есть QR-код или справка о перенесенном заболевании. Подойдет в качестве «пропуска» и ПЦР-тест, сделанный не более трех суток назад. Но сохраняется требование о заполнении не более 50% мест. Кроме того, с 23 часов до 6 утра кафе и рестораны могут осуществлять только доставку продуктов, обслуживать посетителей они не имеют права.

По-прежнему потребуется QR-код, справка или ПЦР-тест, чтобы зайти в торговое помещение площадью более 2000 квадратных метров. Несовершеннолетние без сопровождения взрослых в ТЦ допускаться не будут.

Школьники выходят с двухнедельных каникул. В каком режиме они продолжат обучение — решается на уровне муниципалитетов. По сведениям ФАН, в областном центре в школы пойдут ученики начального звена, а также выпускных классов (9-х и 11-х). Среднее звено и десятиклассники будут заниматься дистанционно.

Отдельно на оперштабе затронули тему усиления контроля за соблюдением масочного режима и всех действующих ограничений.

«Коллеги, эта работа с нами навсегда. Она должна совершенствоваться и совершенствоваться. Важно обеспечить администрирование и контроль принятых решений, связанных с доступом людей при предъявлении QR-кодов, справок о перенесенном заболевании или ПЦР-тестов. Сегодня такой формат становится для нас привычной жизнью, поэтому здесь надо все процессы максимально оперативно отладить для удобства жителей», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее ФАН сообщал о намерении самарских властей организовать предоставление двух оплачиваемых выходных дней тем, кто вакцинируется от коронавируса.

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