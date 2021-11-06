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Форвард «Крыльев» Сергеев получил в подарок от самарского губернатора электробритву
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Форвард «Крыльев» Сергеев получил в подарок от самарского губернатора электробритву
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 6 ноября. Сегодня «Крылья Советов» в матче очередного тура первенства РПЛ обыграли дома подмосковные «Химки» со счетом 3:0. Отличились Сарвели, Сергеев и Ежов.

Гол Сергеева стал для него 50-м за «Крылья». Завтра самарский форвард вылетает в расположение сборной России.

После матча с «Химками» к автобусу «Крыльев» подошел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он вручил Ивану Сергееву машинку для стрижки волос. Подарок связан с обещанием форварда сбрить бороду после дебюта в сборной России.

«Чтобы все сбылось, и чтобы эта вещь пригодилась», — напутствовал глава региона футболиста.

Сам Сергеев в беседе с журналистами заявил в шутку, что бороду ему жалко, поэтому после того как он ее сбреет, продаст с аукциона.

«Крылья Советов» после сегодняшней победы, добытой при небольшом количестве допущенных зрителей, приблизились вплотную к зоне еврокубков, взобравшись на 6-е место.

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