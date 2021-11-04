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Зрителей с QR-кодами и абонементами пустят на матч «Крылья Советов» — «Химки» в Самаре

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 14:05
Спорт
Зрителей с QR-кодами и абонементами пустят на матч «Крылья Советов» — «Химки» в Самаре
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 4 ноября. Зрители все-таки будут допущены на трибуны стадиона «Солидарность Арена» 6 ноября на матч РПЛ «Крыльев Советов» с «Химками». Но необходимо выполнение двух условий.

На стадион смогут попасть те, кто успел приобрести сезонные абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов». При этом на входе будут просить предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном заболевании.

Прежде была распространена информация, что матч пройдет без зрителей. Изменение решения совпало с работой в Самарской области выездной комиссии Минздрава РФ.

«Сложно сказать, в какой степени повлияла комиссия, но вряд ли решение принималось без учета мнения федеральных специалистов. Возможно, сыграло свою роль и то, что в Москве разрешили проведение матчей «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив» со зрителями», — рассказали ФАН в пресс-службе ПФК «Крылья Советов».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин по итогам голосования болельщиков и экспертов РПЛ был признан лучшим тренером октября в премьер-лиге. Накануне он поделился своим мнением о форварде Максиме Канунникове.

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