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Самару может накрыть «радиационный туман»
Общество
Самару может накрыть «радиационный туман»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Самара, 4 ноября. В Поволжье в ближайшие дни могут прийти «радиационные туманы» сродни тому, что накануне накрыл Москву. Как пояснили синоптики, этого природного явления с пугающим названием опасаться абсолютно не стоит.

«В данном случае радиацией называется излучение тепла с поверхности планеты, вызванное отсутствием облачности. За счет этого эффекта Земля дополнительно остывает, что иногда приводит к конденсации капель воды в приземном слое атмосферы», — разъяснили специалисты центра «Фобос».

Смена погоды, как правило, сопровождается резкими усилениями ветра. В связи с этим в Самарской области на сегодняшний день объявлено штормовое предупреждение.

Ноябрь же в регионе начался с перекрытия абсолютного максимума температуры воздуха. Столбик термометра на метеостанции Новодевичье достиг 1 ноября показателя в 13,3 градуса.

В целом последний месяц осени, по прогнозам Приволжского УГМС, ожидается теплее средних многолетних значений на 2-2,2 градуса по Цельсию.

Ранее ФАН сообщал, что в связи с завершением периода навигации на Волге в Самарской области начали закрывать пристани для пассажирских судов.

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