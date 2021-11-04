Стало известно, почему экс-форвард «Зенита» и сборной Канунников не играет за «Крылья»

Самара, 4 ноября. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в ходе беседы на одном из телеканалов рассказал о том, чем сейчас занят экс-форвард «Зенита» и сборной России Максим Канунников. За последние два года футболист провел на поле в общей сложности меньше получаса.

За время своей длительной паузы в игровой карьере Канунников успел стать звездой TikTok. Это породило ироничное отношение к нему в болельщицкой среде. Однако в самих «Крыльях» не разделяют такой позиции.

«Поверьте, Максим очень любит футбол и все делает, чтобы в него вернуться. Во многом из-за такого отношения к футболу он немалого достиг в своей карьере. Но его замучили травмы и операции. Очередное хирургическое вмешательство было в августе. Через месяц-два будет понятно, насколько оно оказалось эффективным, и тогда уже можно будет давать прогнозы на восстановление», — рассказал Игорь Осинькин.

Кстати, Осинькин по опросу болельщиков и экспертов РПЛ признан лучшим тренером октября в российской премьер-лиге.

Ранее ФАН сообщал о том, что матч «Крыльев Советов» с «Химками» 6 ноября в Самаре пройдет без зрителей и представителей СМИ на трибунах.