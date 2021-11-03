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«Вагон утраченных достопримечательностей» появился в метро Самары
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«Вагон утраченных достопримечательностей» появился в метро Самары
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 3 ноября. В метрополитене областного центра появился уникальный вагон, аналога которому нет, пожалуй, во всем мире. Экспозиция, размещенная в нем, рассказывает о достопримечательностях города, которые в настоящий момент утрачены.

В частности, речь о кафедральном соборе, который был третьим по величине в царской России, о памятнике Александру II, о старом деревянном речном вокзале и др. Слоган выставки: «Самара, которую мы не знаем».

Еще одна особенность этой задумки в том, что она принадлежит 16-летнему студенту. Автор идеи — Андрей Новичков — учится в Самарском финансово-экономическом колледже на первом курсе.

«Я обратился за поддержкой к губернатору Дмитрию Азарову и администрации Самары. Работал во взаимодействии с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог, изучал архивы городского департамента культуры, также использовал информацию из интернета, чтобы подобрать нужный материал. Инициативу поддержали другие профильные департаменты, муниципальные предприятия и учреждения областной столицы. Так получился тематический вагон», — рассказал Андрей Новичков.

По словам молодого человека, он уже вынашивает новые идеи экспозиций на темы топонимики, а также космоса, спорта, поэзии и т. п.

Ранее ФАН сообщал, что самарские власти приступили к предварительным работам по завершению строительства первой линии метрополитена. Размещен заказ на планировку территории будущей станции «Театральная».

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