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Скандальную стройку епархиального центра в Самаре «откатили» к публичным слушаниям
Общество
Скандальную стройку епархиального центра в Самаре «откатили» к публичным слушаниям
change.org  /  Сайт петиций change.org

Самара, 3 ноября. В скандальной истории о строительстве детского епархиального центра на бывших землях ботанического сада — новый виток. Ранее суд приостановил уже начавшуюся стройку после протестов граждан.

Как выяснилось, работы по возведению религиозного сооружения начались до получения официального разрешения на строительство. Более того, даже участок, на котором уже обустроили фундамент будущего здания, не был переведен в нужную категорию землепользования.

Именно к этому этапу сейчас и решено «откатить» процесс, теперь уже в соответствии со всеми процессуальными нормами. Смена разрешенного вида использования земельного участка вынесена на публичные слушания.

Любой житель Самары до 20 ноября сможет высказать свое мнение о проекте по телефону или электронной почте департамента градостроительства. Сам проект будет выставлен в холле департамента с 9 по 16 ноября. Окончательное решение чиновники должны будут принять с учетом мнений граждан.

Ранее ФАН сообщал, что самарские власти заказали планировку территории под завершение строительства первой линии метро от станции «Самарская» до станции «Театральная».

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самара скандал строительство публичные слушания землепользование
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