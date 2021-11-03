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От станции-фантома до станции у бункера: в Самаре начались работы по завершению ветки метро
Общество
От станции-фантома до станции у бункера: в Самаре начались работы по завершению ветки метро
samregion.ru  /  Правительство Самарской области

Самара, 3 ноября. На портале госзакупок появился лот, связанный с завершением строительства первой и пока единственной ветки самарского метрополитена. Требуется подготовить документацию по планировке территории. На эти цели выделено 13,8 млн рублей.

«Подготовка документации по планировке территории в границах городского округа Самара, г. Самара, от станции «Самарская» до станции «Театральная» для размещения линейного объекта регионального значения «Метрополитен (1 очередь строительства)», — так именуются в документации работы, которые требуется выполнить подрядчику.

Любопытно, что в этих документах вновь фигурирует станция «Самарская». Прежде именно она планировалась как завершающая для первой линии. Но после того как стало известно о выделении федерального инфраструктурного кредита в сумме более 10 млрд рублей на достройку метро в Самаре, возникла идея возродить старый проект станции «Театральная».

Эта станция будет располагаться возле площади Куйбышева, в непосредственной близости от подземелий, в одном из которых в годы войны оборудовали бункер Сталина.

Возникли предположения, что в имеющийся бюджет не укладывается строительство «Самарской», и последний перегон продлится от «Алабинской», где сейчас заканчивается движение поездов, сразу до «Театральной». Но формулировка лота на госзакупках вновь поднимает вопрос о строительстве станции «Самарская».

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метрополитен самара госзакупки
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