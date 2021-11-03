ФАН узнал о судьбе матча «Крылья Советов» — «Химки» в Самаре

Самара, 3 ноября. Матч российской футбольной премьер-лиги «Крыльев Советов» с «Химками», запланированный на 6 ноября, состоится. Вопрос его вероятной отмены возник после того как столичные власти запретили в Москве проведение матча «Динамо» — «Краснодар».

«Матч в Самаре на «Солидарность Арене» отменен точно не будет, он пройдет, как и запланировано. Но билеты на него клуб продавать не будет. Есть ли шанс попасть на трибуны у владельцев сезонных абонементов? Очень небольшой. И если совсем не будут допущены зрители, то не попадут на матч и представители СМИ», — сообщили ФАН в ПФК «Крылья Советов».

После вылета из Кубка России «Крылья Советов» в гостях обыграли «Краснодар» (1:0) и поднялись на 7-е место в премьер-лиге. «Химки» идут в таблице розыгрыша предпоследними.