Самара, 31 октября. Завершился финальный всероссийский этап отбора участников на музыкальный конкурс «Детское Евровидение-2021». По его итогам Россию в Париже будет представлять москвичка Татьяна Меженцева с композицией Mon ami. А второе место жюри присудило Юлии Гавриловой из Самарской области, исполнившей песню «Мое имя Любовь».

Юля живет в райцентре Кинель-Черкассы, считающемся самым крупным сельским поселением в России. В свои 13 лет она уже имеет 27 международных наград.

О подробностях отбора на «Детское Евровидение» рассказала Наталья Гаврилова, мама Юли.

«Нас, родителей, даже не пустили в зал, где проходили съемки и оглашались результаты. Я помогала и поддерживала Юлю только на подготовительных этапах», — поделилась Наталья.

По ее словам, на конкурсе было много неожиданностей и сложностей, но участие в отборе подарило бесценный опыт и новые знакомства.

«Мы привезли с собой шикарный белоснежный наряд, но стилисты от команды конкурса посчитали, что выступление будет в другом образе: максимально простые джинсы. Тогда я сказала Юле: «Это не самое важное, Рыбак вообще вышел босиком и в обычных льняных брюках и победил!» — рассказала Наталья.

Финал «Детского Евровидения-2021» пройдет в Париже 19 декабря на сцене La Seine Musicale.

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