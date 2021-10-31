Такси в Самаре предоставляет скидки при поездках на вакцинацию

Самара, 31 октября. Один из агрегаторов такси в регионе предлагает поездки со скидкой на вакцинацию от COVID-19. Акция будет действовать до 7 ноября.

Агрегатор предлагает скидки на две поездки. Для расчета по сниженной цене нужно в приложении такси ввести промокод ВАЖНО.

Насколько можно судить, точка назначения не имеет роли, и никто не будет проверять, имеется ли на конечной остановке пункт, в котором делают прививки от COVID-19. Употребление словосочетания «поездка на вакцинацию» — не более чем маркетинговый ход агрегатора такси для рекламы промокодов, действующих в период нерабочих дней.

Ранее ФАН сообщал, что жителям Самарской области при вакцинации от COVID-19 могут предоставить по два дополнительных выходных дня.