«Ашан» ищет управу на самарский ТЦ в Верховном суде

Самара, 31 октября. Выяснение отношений между гипермаркетом «Ашан» и ТЦ «Космопорт» в областном центре выходит на новый уровень. «Ашан», не удовлетворенный решениями самарских судов, подал жалобу в Верховный суд РФ.

По мнению владельца торгового центра, гипермаркет задолжает арендную плату в сумме уже почти три четверти миллионов долларов США. Плюс с задолженности «капают» пени.

«Ашан», в свою очередь, посчитал, что владельцы ТЦ нарушили пункт арендного соглашения о предоставлении бесплатной парковки для посетителей гипермаркета. Основание — наличие платной парковки в цокольном этаже непосредственно под площадями, занимаемыми «Ашаном».

По мнению представителей гипермаркета, ТЦ должен заплатить штраф за нарушение соглашения, который как раз перекроет накопившийся долг по аренде.

Суды в Самаре эту позицию не приняли, обратив внимание на наличие бесплатной парковки на наземном уровне вдоль всего ТЦ, и возле входа в «Ашан» в том числе (такая парковка действительно существует. — Прим. ФАН). Следовательно, не может идти речи о нарушении соглашения, а значит, о штрафе и взаимозачете в покрытии долга.

Представителей гипермаркета такое решение не устроило, и они обратились в Верховный суд РФ. Реакции высшей судебной инстанции пока не последовало.

Ранее ФАН рассказывал о том, что в Верховном суде РФ предприниматель из Самары добился победы в споре с налоговой службой. Речь шла о попытке начисления налога на доход после вступления в наследство.

