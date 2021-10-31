Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 18:34
18:33
Политика
Джо Байден заявил о новой эре трансатлантического сотрудничества с Евросоюзом
18:30
Общество
Dementia Australia: насыщенные трансжиры могут вызвать преждевременную деменцию
18:23
Весь мир
Правительство Руанды обеспечит защиту беженцев из Ливии
18:21
Общество
Вдова Кобзона рассказала о состоянии борющегося с онкологией кутюрье Юдашкина
18:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за брошенного ребенка в московском метро
18:16
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Лизу Арзамасову в образе брюнетки с каре
18:13
Экономика
Два муниципалитета Дагестана обеспечивают 1% мирового производства капусты
18:12
Общество
«Ашан» ищет управу на самарский ТЦ в Верховном суде
18:08
Происшествия
В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
18:06
Политика
Правящая в Японии коалиция получит большинство мест в нижней палате парламента
Все новости

Чиновники и полиция в Самаре контролируют самоизоляцию граждан по домофону
Общество
Чиновники и полиция в Самаре контролируют самоизоляцию граждан по домофону
Невские Новости  /  Агеев Василий

Самара, 31 октября. У сотрудников районных администраций областного центра прибавилось работы. Теперь они дважды в день совершают обходы по адресам тех, у кого подтвердился диагноз COVID-19. Чиновники проверяют, сидят ли больные по домам.

В рейдах могут принимать участие также сотрудники полиции. Нарушителям режима самоизоляции грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

Связь с больными поддерживается с помощью общения по домофонам. Когда домофон отсутствует или отключен, к выяснению сведений привлекают соседей.

«Если амбулаторный больной находится вне дома и не выходит на связь, мы совершаем повторный мониторинг, проверяем корректность сведений о месте его проживания, опрашиваем соседей. В случае подтверждения нарушения направляем данные в полицию», — пояснила Марина Максимова, управляющая микрорайоном в Куйбышевском районе Самары.

Ранее ФАН сообщал, что жителям Самарской области могут предоставить по два оплачиваемых выходных дня при проведении вакцинации от COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Чиновники и полиция в Самаре контролируют самоизоляцию граждан по домофону
самара covid-19
Комментировать