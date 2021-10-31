Чиновники и полиция в Самаре контролируют самоизоляцию граждан по домофону

Самара, 31 октября. У сотрудников районных администраций областного центра прибавилось работы. Теперь они дважды в день совершают обходы по адресам тех, у кого подтвердился диагноз COVID-19. Чиновники проверяют, сидят ли больные по домам.

В рейдах могут принимать участие также сотрудники полиции. Нарушителям режима самоизоляции грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

Связь с больными поддерживается с помощью общения по домофонам. Когда домофон отсутствует или отключен, к выяснению сведений привлекают соседей.

«Если амбулаторный больной находится вне дома и не выходит на связь, мы совершаем повторный мониторинг, проверяем корректность сведений о месте его проживания, опрашиваем соседей. В случае подтверждения нарушения направляем данные в полицию», — пояснила Марина Максимова, управляющая микрорайоном в Куйбышевском районе Самары.

Ранее ФАН сообщал, что жителям Самарской области могут предоставить по два оплачиваемых выходных дня при проведении вакцинации от COVID-19.