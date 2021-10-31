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Общество
Оплачиваемые выходные при вакцинации могут предоставить в Самарской области
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Оплачиваемые выходные при вакцинации могут предоставить в Самарской области
Общество
Оплачиваемые выходные при вакцинации могут предоставить в Самарской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 31 октября. По два дополнительных оплачиваемых выходных дня могут предоставить в регионе тем, кто сделает прививку от коронавируса. Отдохнуть можно будет в день получения вакцины и на следующие сутки.

Будет ли подобное нововведение «проявлением доброй воли» работодателей или его закрепят законодательно, — пока не определено.

«Губернатор Дмитрий Азаров поручил провести встречу по этому вопросу с крупнейшими работодателями региона», — сообщили в Правительстве Самарской области.

В руководстве региона подчеркивают, что эта инициатива принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Ранее ФАН сообщал, что самарский губернатор потребовал от строителей новых инфекционных корпусов в регионе работать не по плану, а ускоренными темпами.

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