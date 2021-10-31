«Не по плану, а быстрее»: новые инфекционные корпуса появятся в Сызрани и Самаре

Самара, 31 октября. Новый инфекционный корпус должен открыться в конце этого года на территории сызранской горбольницы №2. Старое здание уже полтора десятка лет простаивало пустым, так как не отвечало санитарно-эпидемиологическим нормам. Ввод в строй нового корпуса запланирован на декабрь.

В будущем году расширятся и площади областной детской инфекционной больницы. Ныне действующее здание изначально предназначалось под детский сад и строилось по проекту более чем 70-летней давности. Новый корпус позволит разместить дополнительно до 100 пациентов и различные кабинеты, лаборатории.

Плановый срок сдачи корпуса — декабрь 2022 года. Но перед строителями областные власти поставили задачу ускориться.

«Все что касается строительства объектов здравоохранения — в первоочередном порядке. Ни по одному проекту срывов быть не должно. Уже не по плану и не по графику — здесь опережающие сроки должны быть обеспечены. Время этого требует», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Подрядчик пообещал постараться выйти на опережающие темпы строительства.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области рассматривается возможность создания ковид-такси для облегчения работы скорой помощи.

