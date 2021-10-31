Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 16:57
16:55
Происшествия
Гараж площадью 600 квадратных метров потушили в Коми
16:51
Армия
Лавров заявил о нежелании НАТО вести диалог с Россией
16:51
Политика
Экс-генпрокурор Украины предложил Зеленскому покинуть пост президента для спасения страны
16:47
Происшествия
В Туле «Нива» перевернулась после столкновения с Volkswagen
16:43
Происшествия
Волонтер рассказал о спасении больного туберкулезом камерунского студента в Петербурге
16:39
Шоу-бизнес
Любовница мужа Натальи Гвоздиковой предлагала актрисе жить шведской семьей
16:38
Общество
Генерал-полковник авиации Геннадий Васильев умер в Москве
16:37
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении легковушки с фурой в Саратовской области
16:37
Политика
Сербская НПО «Народная дипломатия» начала работу по развитию отношений с Россией
16:35
Общество
Оплачиваемые выходные при вакцинации могут предоставить в Самарской области
Все новости

Предприниматель из Самары создал прецедент, «обыграв» налоговую в Верховном суде
Общество
Предприниматель из Самары создал прецедент, «обыграв» налоговую в Верховном суде
instagram.com  /  Аккаунт Верховного Суда РФ

Самара, 31 октября. Затянувшаяся тяжба между жителем региона и налоговой службой разрешилась на этой неделе в Верховном суде. Высшая судебная инстанция Российской Федерации приняла сторону гражданина в деле о наследстве.

Житель Самары Дмитрий Лябах вступил в наследство после смерти отца в 2016 году. Отец владел долей в совместном бизнесе. В частности, он был одним из создателей и совладельцев популярной торговой сети «Самара-продукт» (позже ее перекупил мощный ритейлер Х5, переименовав магазины в «Копеечку», а затем в «Пятерочку»).

Компаньоны отца предложили наследнику выдать его долю в совместном бизнесе деньгами. Формально это выглядело как продажа части бизнеса. Налоговая служба посчитала, что предприниматель получил доход с продажи, а значит, должен уплатить налог. Дмитрий Лябах настаивал на том, что наследство налогом не облагается — неважно, в какой форме оно было получено.

Все судебные инстанции в Самаре приняли сторону налоговиков. Но предприниматель не стал сдаваться и решил довести дело до Верховного суда. Хотя приставы уже арестовали у него все счета на внушительную сумму.

В Верховном суде ситуацией всерьез озадачились. Как оказалось, никто с подобными делами до высшей инстанции прежде не доходил. И, хотя судебное право в России непрецедентное, но решения Верховного суда для низших инстанций являются серьезным правовым основанием. То есть от исхода дела во многом зависела дальнейшая судебная практика по всей стране.

«Наши заседания переносили трижды, что, как я понял, огромная редкость для Верховного суда. И, насколько можно было понять по шуму, доносившемуся из совещательной комнаты, единого мнения у судей не было. Состав коллегии, кстати, тоже менялся по ходу рассмотрения», — поделился с ФАН Дмитрий Лябах.

Лишь с четвертой попытки Верховный суд принял решение, и оно оказалось в пользу самарца.

«За время тяжбы у меня появились «болельщики». Люди со схожими историями пришли на последнее заседание, их очень интересовало, какое же будет принято решение. И после успешного исхода благодарили меня и адвоката за настойчивость. Ведь теперь для судов первых инстанций будет четкое разъяснение, как быть в подобных ситуациях», — рассказал Дмитрий Лябах.

Ранее ФАН сообщал, что бывший налоговый инспектор, а ныне министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов возглавил совет директоров футбольного клуба «Крылья Советов».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Предприниматель из Самары создал прецедент, «обыграв» налоговую в Верховном суде
самара налоги наследство фнс верховный суд рф
Комментировать