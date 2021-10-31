Предприниматель из Самары создал прецедент, «обыграв» налоговую в Верховном суде

Самара, 31 октября. Затянувшаяся тяжба между жителем региона и налоговой службой разрешилась на этой неделе в Верховном суде. Высшая судебная инстанция Российской Федерации приняла сторону гражданина в деле о наследстве.

Житель Самары Дмитрий Лябах вступил в наследство после смерти отца в 2016 году. Отец владел долей в совместном бизнесе. В частности, он был одним из создателей и совладельцев популярной торговой сети «Самара-продукт» (позже ее перекупил мощный ритейлер Х5, переименовав магазины в «Копеечку», а затем в «Пятерочку»).

Компаньоны отца предложили наследнику выдать его долю в совместном бизнесе деньгами. Формально это выглядело как продажа части бизнеса. Налоговая служба посчитала, что предприниматель получил доход с продажи, а значит, должен уплатить налог. Дмитрий Лябах настаивал на том, что наследство налогом не облагается — неважно, в какой форме оно было получено.

Все судебные инстанции в Самаре приняли сторону налоговиков. Но предприниматель не стал сдаваться и решил довести дело до Верховного суда. Хотя приставы уже арестовали у него все счета на внушительную сумму.

В Верховном суде ситуацией всерьез озадачились. Как оказалось, никто с подобными делами до высшей инстанции прежде не доходил. И, хотя судебное право в России непрецедентное, но решения Верховного суда для низших инстанций являются серьезным правовым основанием. То есть от исхода дела во многом зависела дальнейшая судебная практика по всей стране.

«Наши заседания переносили трижды, что, как я понял, огромная редкость для Верховного суда. И, насколько можно было понять по шуму, доносившемуся из совещательной комнаты, единого мнения у судей не было. Состав коллегии, кстати, тоже менялся по ходу рассмотрения», — поделился с ФАН Дмитрий Лябах.

Лишь с четвертой попытки Верховный суд принял решение, и оно оказалось в пользу самарца.

«За время тяжбы у меня появились «болельщики». Люди со схожими историями пришли на последнее заседание, их очень интересовало, какое же будет принято решение. И после успешного исхода благодарили меня и адвоката за настойчивость. Ведь теперь для судов первых инстанций будет четкое разъяснение, как быть в подобных ситуациях», — рассказал Дмитрий Лябах.

Ранее ФАН сообщал, что бывший налоговый инспектор, а ныне министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов возглавил совет директоров футбольного клуба «Крылья Советов».