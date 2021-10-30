Хитрость не удалась: в Самаре запретили проход на Губернский рынок без QR-кода

Самара, 30 октября. Хитрый трюк провернули владельцы Губернского рынка в Самаре. Они придумали, как обойти требование пускать покупателей в торговый зал только по QR-коду.

Постановление региональных властей предписывает посещение торговых центров и рынков площадью более 2000 квадратных метров только по предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19 либо перенесенной болезни.

На Губернском рынке большой ангар с торговыми рядами поделили пополам виниловой перегородкой. Два входа с разных концов рынка имеются там исторически. Формально получилось два помещения площадью менее 2000 «квадратов» каждое.

«Хитрость» благополучно действовала несколько дней. Глава областного департамента экономического развития Владислав Зотов даже подтвердил местным СМИ, что действия владельцев рынка законны. Но вмешался Роспотребнадзор.

В аккаунте Губернского рынка в соцсети сегодня появилась информация от администрации заведения, что QR-коды на входе в торговый зал все-таки начали проверять.

«Мы даже заказывали лингвистическую экспертизу постановления губернатора, но Роспотребнадзор уверенно заявил: дело не в метраже помещения, все рынки должны пускать только по кодам, и точка. Все сводится к тому, что мы сегодня стоим перед выбором: либо проверять коды, либо получить административное наказание, вплоть до закрытия рынка», — говорится в сообщении.

Владельцы торгового заведения просят граждан не ругаться на проверяющих.

«Мы продолжаем вести переговоры и искать варианты, как вести торговлю для всех категорий граждан, не нарушая закон. Очень надеемся, что вся эта история с ограничениями продлится недолго. Пока можем сказать, что рыночек и ярмарка возле основного здания СГР работают в открытом режиме: здесь вы можете покупать еду без ограничений», — сообщает администрация рынка.

Ранее ФАН сообщал, что региональные власти в Самаре пресекли попытки некоторых торговых точек работать в локдаун за счет включения в ассортимент санитайзеров и масок. Теперь, чтобы иметь право торговать в нерабочие дни, товаров первой необходимости на прилавке должно быть не менее 30%.